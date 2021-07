Expediente Q | En orden

Querétaro sigue dando buenas cuentas; la más reciente encuesta sobre la Percepción de Inseguridad, realizada por el Instituto Nacional de Geografía e informática (Inegi) refleja que los capitalinos perciben una ciudad menos insegura. Y es que en los últimos dos años (de junio 2019 a junio 2021) la percepción de inseguridad en los habitantes de la capital ha disminuido 12.5 puntos porcentuales.

En este periodo, mejoró la percepción de los ciudadanos en cuanto a la eficiencia del gobierno para atender las problemáticas, perciben que hay menos baches en las calles y llama la atención el incremento de 8.1 puntos porcentuales de ciudadanos que identificó a la Policía Municipal como una autoridad que le inspira confianza; pasó de 58 por ciento (junio de 2019) a 66.1 por ciento (junio de 2021).

En junio, la percepción de inseguridad en Querétaro fue de 46.1 por ciento de la población, de acuerdo con la encuesta publicada hoy. Esta cifra es menor a la registrada en junio de 2019, cuando era de 58.6 por ciento, es decir que, en los últimos dos años, bajó 12.5 puntos porcentuales, lo que significa que la ciudadanía percibe una ciudad menos insegura.

Estos avances en Querétaro son positivos, y dan cuenta del trabajo que ha hecho la administración capitalina, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo; esta es una tarea y esfuerzo que requiere de labor diario, para cumplir a una sociedad cada vez más exigente.

Hay delitos menores que se cometen en colonias y centro de Querétaro, que tienen que ser combatidos de manera eficaz y que sin duda que cuando realizados afectan en la percepción de las personas que son víctimas de los rateros y de los delincuentes de poca monta.

El crimen organizado no ha logrado operar aquí como tal vez lo quisiera, no estamos entre las ciudades con más víctimas de homicidios y no estamos en esa penosa lista de ciudades inseguras. Espero que siga Querétaro.

De rebote

Uno de los hombres que contribuyó a los buenos niveles de la seguridad, falleció ayer, el capitán Armando Sánchez Estrada, fue titular de seguridad en la capital y tuvo un largo camino en instituciones de seguridad de este país. Descanse en Paz.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar