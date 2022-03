México, es un país que mueve decenas de miles de toneladas de mercancías en vagones del tren, de hecho por Querétaro, pasa una red ferroviaria de aproximadamente 520 kilómetros de vías, que cruzan los municipios de Colón, El Marqués, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Tequisquiapan. La esta red es integrada por vías que son coordinadas por Ferromex y Kansas City de México.

El municipio de San Juan del Río es el centro vital del sistema ferroviario mexicano, ya que cuatro de las principales vías férreas lo cruzan hacia los cuatro ejes cardinales del país.

La industria metalmecánica, autopartes, química, papel, materia prima sin procesar y granos de acuerdo a los requerimientos propios de cada sector industrial son los usuarios de las vías férreas en nuestra entidad.

Viene todo esto a cuento porque en los últimos 30 años o más, no se tiene un registro de bloqueos a las vías férreas por parte de grupos como la Coordinadora de Trabajadores de la Educación u otros grupos radicales como sucede en Michoacán, donde los bloqueos se dan un día sí y otro también.

El registro más cercano que se tiene de alguna situación es los constantes robos que se dieron en 2015 en la zona de Santa María Magdalena, municipio de Querétaro; el índice de robos a trenes de ferrocarril era constante casi dos por semana y disminuyó gracias a una estrategia integral del gobierno estatal y municipal; además de la participación de la empresa privada.

Lo que sucede en Querétaro, normalmente es que a nadie se le deja hacer complicidades y pocos son los costos de poder que se desarrollan en esta entidad; no quiere decir que no los haya pero al menos en situaciones tan visibles y delicadas no se permite.

Para muchos en eso radica la diferencia de Querétaro a otras entidades que permiten la operación de grupos que están por encima del interés general.

DE REBOTE

La dirigente priista Abigail Arredondo, tomó protesta a la nueva estructura de ese partido, está conformada por jóvenes pero también con gente de experiencia, sin duda tienen muchos retos por delante pero con mucho trabajo y unidad, el partidazo puede dar alguna sorpresa. Mucho trabajo eso sí.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar