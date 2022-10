Expediente Q | Encubrimientos

Hace muchos años que no se vivía un movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) el que hoy se vive, lamentablemente tiene tintes de oprobio y de acoso para los estudiantes, principalmente para las mujeres de la UAQ.

Pero tiene toda la razón la rectora de la Universidad Teresa García Gasca, la universidad está ante la gran oportunidad de mejorar y avanzar; la rectora dice que no se puede ver esto como algo negativo, que en realidad es un evento que tiene una gran oportunidad, es positivo pero la oportunidad la tiene la comunidad universitaria, para tomar conciencia y qué las autoridades tomen conciencia también y que estos casos no se repitan.

El paro universitario continúa, los estudiantes aún no terminan de elaborar el pliego petitorio, en estos días de paro de labores las autoridades aseguran que mantienen comunicación con los estudiantes para conocer el pliego petitorio; la rectora que el movimiento por el momento no puede traspasar a otras universidades; le pide a los políticos y fuerzas ajenas que no metan las manos en la vida universitaria; por lo pronto las fechas para el regreso a clases, no están claras y es que los agravios son muchos y basta ver las pintas en la Facultad de Derecho de la UAQ, que es en donde al parecer se han dado los mayores casos de presunto acoso escolar y sexual, en contra de alumnas y trabajadoras.

No hay ningún caso de encubrimiento por parte de la autoridad universitaria en casos de violencia de género reportados por estudiantes, esto lo dice el abogado general de la UAQ, Gonzalo Martínez, que pide se entienda que no se informa periódicamente dentro de un reporte, debido a la confidencialidad con la que la justicia y las presuntas víctimas piden se desahoguen los procedimientos.

Los depredadores sexuales son escurridizos y siempre cuentan con el miedo de sus víctimas a su favor, hoy deben de estar desde sus más nefastos pensamientos esperando en que una vez más no caerán y que todo podría seguir igual. No deben confiarse, la justicia tarda pero llega.

DE REBOTE

Se extraña la rueda de prensa desde la Ciudad de México del senador Gilberto Herrera, presentando víctimas de acoso sexual y escolar; denunciando y defendiendo a los desvalidos pero hasta el momento esto no sucede.