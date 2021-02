Expediente Q | Enemigo

Ni los panistas y mucho menos los priistas atacan con fines electorales a sus adversarios de Morena. La precandidata a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya, sufre el más duro embate desde adentro de Morena y no hay día que no le pongan piedras en el camino.

Ángel Balderas Puga, presidente del Consejo Estatal de Morena, ya recibió un ultimátum de parte del dirigente nacional de este partido Mario Delgado Carrillo, quien de plano le dijo que no lo quiere ver encabezando protestas disfrazadas de desacuerdo por el método de elección de la precandidata Celia Maya.

Entonces no queda la menor duda de que las protestas que se dieron el día que Juan José Jiménez invitó a Mario Delgado a Querétaro, para hacerle entrega de su “estructura” a la precandidata al gobierno Celia Maya, fueron organizadas por Balderas Puga en el restaurante Carranza del centro, seguramente con pleno conocimiento de su aliado político Gilberto Herrera.

“No sé si es una amenaza la que estás haciendo tú, Ángel, pero sería muy lamentable que tú encabeces los esfuerzos para que no triunfe el movimiento en Querétaro, voy a estar el viernes en Querétaro para confirmar el registro de Celia Maya en el Instituto Electoral, ojalá no te vuelva encontrar tratando de bloquear este evento, ojalá la nota no se vuelva la protesta que tú encabeces”.

El dirigente de Morena es claro con el ex dirigente sindical de la Universidad Autónoma de Querétaro, que parece que está acostumbrado a la grilla de pasillo universitario.

Casualmente en estos días también el diputado de Morena, Néstor Domínguez, quiere revivir la solicitud de jubilación que hay en la Comisión del Trabajo de la legislatura de la ex magistrada Celia Maya, para recordarle a la opinión pública que la pensión de jubilación que reclama por sus años trabajados en el Poder Judicial la precandidata al gobierno es por 140 mil pesos al mes, un asunto que estaba en espera pero es buen momento para que un diputado de Morena, lo suba a medios de comunicación.

De rebote

El audio filtrado de Mario Delgado a través zoom es revelador “El tipo ese Borbolla, ustedes saben parte del escándalo, pero hay otro de millones a nivel nacional, hay que bloquearlos, no dejar que lleguen”. Los morenistas tienen la instrucción y difícilmente los recién convertidos tendrán opción en ese partido.

