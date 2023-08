Expediente Q | Enojo

El enojo social se puede dar por diversas formas y en Querétaro, hay un caldo de cultivo que no puede dejarse crecer; la falta de agua por fallas en el servicio eléctrico en falta de alimentación de las bombas de los pozos, deja a cientos de familias sin vital líquido durante días en Querétaro, y ya se han vivido situaciones.

Otro problema que se está presentando y que crece todos los días es la falta de suministro eléctrico en diferentes colonias de la zona metropolitana, recientemente en el fraccionamiento Arboledas, más de día y medio sin energía eléctrica que causó el enojo de los habitantes; la falla más impactante es la de el centro histórico en la zona de Zaragoza, Nicolás Campa y Arteaga, donde comerciantes hartos de la falta de suministro eléctrico decidieron cerrar las calles a manera de protesta y con esto afectando la vialidad de miles de queretanos que también están hartos por la problemática de movilidad que enfrenta la zona metropolitana.

El caldo de cultivo es riesgoso y lo más frustrante es que los ciudadanos sabemos perfectamente que pedirle a la dependencia federal conocida como Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que resuelva la falta de suministro eléctrico es como pedirle al olmo que dé peras.

La ineficacia de la CFE es impresionante y es insultante para los ciudadanos, es una dependencia con la que el ciudadano no puede hablar, a pesar de qué hay un número de atención telefónica, donde presuntamente se puedan hacer los reportes de fallas en el suministro, el número simplemente se encarga de recibir un reporte y solicitar infinidad de datos inútiles para el usuario y no resolver nada; no hay un funcionario público que pueda dar la cara y no hay quien pueda atender a la ciudadanía en esta terrible dificultad.

Solamente estamos hablando de fallas en el suministro doméstico y comercial en la zona céntrica de Querétaro; hay otro sector que preocupa y mucho, se trata de la industria, la falta de suministro de la energía necesaria para resolver problemas técnicos puede comenzar a meter a Querétaro en problemas de productividad y de cumplimiento de elaboración de materias primas en una cadena de suministros; en la dependencia federal no se puede confiar y mucho menos se espera una respuesta satisfactoria, es lamentable lo que está sucediendo.

Hay una luz de esperanza con el reciente empréstito autorizado por la legislatura y con la asignación de dos instituciones bancarias que comenzarán a fondear ese dinero que servirá para resolver problemas de energía.

DE REBOTE

En Corregidora comienza a sonar el nombre del síndico Adolfo Colín para quedarse como interino en la presidencia municipal, ante la salida de Roberto Sosa, cuando éste último defina su futuro político.