Expediente Q | Envidias 

El comercio en vía pública en Querétaro está prohibido y si se trata del primer cuadro con mayor razón y si sumamos que se pretenda realizar en las principales plazas del centro histórico, estamos ante una falta delicada al reglamento municipal.

Por meses el comercio de “artesanías”: peluches, dorilocos y piezas de juguetería de origen chino en el Jardín Zenea, se dio a las anchas de los presuntos comerciantes indígenas de Querétaro.

Después de que la autoridad municipal se decidió a retirarlos del Jardín Zenea, se entablaron mesas de diálogo para establecerlos en un mercado artesanal que se diseñó de manera especial para los 5 grupos de artesanos que se dedican a la venta de productos en el primer cuadro.

Resulta que a pesar de que firmaron acuerdos para establecerse en el mercado artesanal, un solo grupo de los que conformaron el acuerdo decidió desconocerlo y reventar el evento de inauguración.

Las autoridades municipales encabezadas por el secretario de Gobierno Martín Arango García, encabezaron mesas de diálogo (otra vez) con los artesanos indígenas que se manifiestan, sin embargo, la puesta en marcha del Mercado Artesanal y su funcionamiento no será postergado.

Los respetables artesanos están en desacuerdo con el sorteo realizado para asignar los espacios en el recinto, mismo acuerdo que firmaron, esto cuando el mencionado mercado cuenta con 200 espacios para venta de mercancías. Es por esto que la autoridad asegura que no hay espacio para negociaciones adicionales con los artesanos quienes deberán aceptar los espacios asignados, alrededor de 60, o no podrán comercializar sus productos en las calles.

Una vez inaugurado el mercado, se hará valer el estado de derecho para evitar la venta ambulante en el Centro Histórico, y aquellos grupos que no acepten los términos del sorteo podrán optar por no ingresar al mercado, pero no se les permitirá vender en la vía pública. Ya veremos si puede el desorden o la capacidad negociadora.

DE REBOTE

Querétaro tendrá mujer gobernadora sí o sí, se cocina una reforma en Legislatura, es una reforma constitucional al artículo séptimo de nuestra constitución y se materializa el ideal de paridad en todo cuyo movimiento comenzó a gestarse desde el año 2019. Esperemos las noticias ahora que vaya al pleno.