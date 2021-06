Expediente Q | Estrategia

Estamos en los cierres de campaña y esto prácticamente ya acabó, una estrategia que está utilizando el partido Morena en estos últimos días es denunciar supuestos actos de violencia en contra de sus candidatos y para poner muestra de la violencia están utilizando a Juan Aristeo Ramírez “El Bananas”.

Resulta que este pacifico ciudadano y político ejemplar es el agredido y, además, Morena pone sus esperanzas de que la Fiscalía General del Estado finque responsabilidades en las presuntas agresiones que este personaje ha recibido, lo cierto que es El Marqués, el municipio que ha dado la nota por los presuntos hechos violentos en esta campaña que está viviendo sus últimos momentos.

La fauna política heredada por el PRI y que ha peregrinado por distintos partidos no saben otra forma de hacer política y estas son sus formas; súmele al panista Lupe García, que de la noche a la mañana descubrió que el neoliberalismo y la derecha no era lo suyo.

La apuesta de Morena en estos últimos días de campaña no es la mejor, pretender hacer creer que en Querétaro hay una elección violenta no es buen camino, no tenemos los ataques mortales como se han presentado en otras entidades y por supuesto que no tenemos los niveles de violencia experimentados en otros lados.

Lo que tenemos en Querétaro, son pasiones a su máxima expresión y equipos de campaña nerviosos, por lo que viene y por los resultados; así son las cosas y así se ponen en los días que restan de campaña y esperemos que la civilidad sea una constante en lo poco que queda de proselitismo.

Los días de veda electoral también son complicados y es que la falta de presencia de candidatos, hay quienes la aprovechan para armar “teatros” que no le abonan nada a nuestra endeble democracia.

La representación electoral de los partidos es un asunto que no hay que perder de vista y también cuántos de los que se supone ya están comprometidos para cuidar casillas realmente se presentan a tan delicado encargo. Habrá traiciones.





