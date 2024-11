Expediente Q / Eterno

No hay día en el que la carretera 57 en su tramo de Querétaro a Ciudad de México, no cause un problema de vialidad importante; el caos vial que actualmente padece Querétaro, evidenciado por situaciones extremas como el reciente embotellamiento de más de 20 horas en el kilómetro 96, no solo pone en evidencia el impacto de accidentes en la red vial, sino también la urgente necesidad de replantear las soluciones de movilidad en la región; este accidente refuerza la percepción de Querétaro, en este tramo como el "estacionamiento más grande de México", una etiqueta que no debería ser motivo de orgullo, sino de reflexión paras una solución o varias, antes del 2028 que se supone se contará con un tren.

Este multi anunciado tren México-Querétaro se vislumbra como una posible válvula de escape para una crisis que, de no atenderse, seguirá escalando con el crecimiento urbano y el aumento de vehículos en circulación; este proyecto, que ha sido una promesa largamente postergada, desde hace más de 40 años, tiene el potencial de transformar la movilidad entre la capital del país y Querétaro, descongestionando carreteras y ofreciendo una alternativa eficiente, sustentable y moderna.

La implementación del tren no debe considerarse una solución mágica que resuelva todos los problemas; será imperativo que venga acompañado de un enfoque integral en movilidad urbana dentro de Querétaro; se está haciendo e incluye la mejora del transporte público local, la inversión en infraestructura para peatones y ciclistas, así como políticas de descentralización para evitar la saturación del área metropolitana.

El accidente reciente debe tener otro punto clave: la gestión de emergencias y la coordinación entre las autoridades; veinte horas de inmovilidad no sólo afectan a los conductores, sino también a la economía, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. Es urgente contar con protocolos más ágiles y efectivos para mitigar el impacto de este tipo de eventos.

El tren México-Querétaro es, sin duda, una pieza importante del rompecabezas, pero no puede ser la única; el caos vial es un síntoma de problemas estructurales más profundos, que requieren una planificación a largo plazo y la voluntad política para priorizar el bienestar de los ciudadanos sobre los intereses particulares; hay soluciones recientes como el libramiento Apaseo-Palmillas, pero no es solución integral.

DE REBOTE

Detención de dos presuntos responsables de la muerte de 10 personas y causar heridas a 13 más; es solamente el comienzo de una lucha contra los malosos que causaron unos de los daños más grandes a Querétaro y que tendrán que arrojar más datos para pacificar la entidad. Victor de Jesús Hernández, Iovan Elias Pérez, Juan Luis Ferrusca, Ángel Rangel entre otros más están obligados a la coordinación sin pretextos.