Expediente Q | Éxito

Qué complicado es el oficio de la política hoy, tratar de llegarle a los ciudadanos es difícil sobre todo cuando se tienen grandes carencias, que sin duda han sido provocadas desde las más altas esferas del poder para conectar con otro mercado de votantes.

Hoy en México, los políticos buscan ser una oposición efectiva en contra del gobierno federal se la ven muy complicada, y es que se la ven casi casi negras, porque hay un político que tiene el poder prácticamente único; prácticamente conecta con la población porque se quitó de las formas políticas tradicionales, se quitó de los escoltas, de los aviones, del discurso, que le sirvió desde el principio.

Hoy sus seguidores creen que las cosas siguen siendo igual, aunque tiene a todo un ejército (literal) a su servicio; es el político que empatiza con los sentimientos de la gente, no les habla de teoría política, ni cansa con datos y cifras simplemente habla, como habla la mayoría de mexicanos.

Hoy los políticos en Querétaro, tendrán una tarea complicada porque salir a la calle con muchas cosas que hoy son un punto de quiebre, salga usted a preguntar a zonas habitacionales como Candiles ¿Cómo el ciudadano evalúa al gobierno? No importa que nivel de gobierno; seguramente le contestará que dos veces a la semana no tiene agua y tres o cuatro veces en la semana tiene servicio de luz; le dirá que tiene empleo pero que que tiene problemas para llegar a tiempo, es un caldo de cultivo para que los ciudadanos estén enojados o de mal humor, para no querer saber nada del gobierno.

Hoy los políticos saldrán a la calle a prometer resolver lo que no han podido resolver en los últimos 15 años o que no planearon cómo evitar que el tiempo se nos viniera encima.

Saldrán a decirnos que sí pueden y que ahora sí van con todo. Difícil tarea tienen todos y todas.

DE REBOTE

Después de varios robos por fin invertirán en tecnología para la seguridad en centros culturales, así lo anunciaron autoridades de Cultura en Querétaro, tarde pero por fin se logró.