Expediente Q | Faltas

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro aprobó la petición de reducir el porcentaje mínimo de asistencia requerido para que los alumnos tengan derecho a presentar un examen ordinario de alguna asignatura.

Con esto, el porcentaje mínimo pasó del 80 por ciento, porcentaje que la mayor parte de las universidades pide, a un 65 por ciento para bachillerato y facultades como Bellas Artes, Ciencias Políticas, Contaduría y Administración, Derecho, Enfermería, Filosofía, Informática, Psicología, Ingeniería y Lenguas y Letras.

En el caso de la facultad de Medicina, el porcentaje mínimo cambió de 80 por ciento a un 70 por ciento. Respecto a la facultad de Química, se acordó que se analizará la situación particular del alumno que enfrente alguna dificultad sea económica o de conexión.

Esto quiere decir que en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se dan todas las facilidades para que los alumnos asistan lo menos posible o viéndolo de otra forma para que no se estresen para asistir a la mayoría de clases y con esto se regresa a la máxima de hace muchos años, que acuñó un viejo universitario, cuando le preguntaron que era necesario para graduarse de abogado en la UAQ: “Inscribirse y no morirse”, de manera socarrona lo decía por aquellos alumnos que no asistían con regularidad.

Según esta facilidad que acaba de aprobar el consejo universitario, es por la dificultad que están encontrando muchos alumnos ante conexiones, deficientes a internet y entonces se privilegia que no asistan al 35 por ciento de las clases; esperemos que los futuros profesionistas, puedan asistir a su mayoría de clases que son muy importantes para su formación y desarrollo.

No es por intrigar pero otras universidades exigen un 95 por ciento de asistencia para poder tener derecho a continuar con la asignatura y sobre todo para poder presentar examen.

DE REBOTE

Muy acelerados andan los rumores de que podrá darse una alianza entre PAN, PRI y PRD para las siguientes elecciones, en el caso de Querétaro, me dicen que es poco probable ante las mediciones que benefician al PAN por el momento.