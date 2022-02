Expediente Q | Faroles

En momentos en que todos los políticos salen a defender la libertad de expresión y el trabajo de los reporteros, vale la pena recordar aspectos que en Querétaro la clase política no ha querido atender.

Mínimo van cuatro legislaturas que han pretendido hacer una ley para la protección de periodistas y la libertad de expresión, por alguna u otra razón no se ha logrado, los intentos se han hecho y han quedado en eso, pero nadie ha estado interesado en darle seguimiento al tema; sobre todo en las garantías y los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación.

También hay que decirlo: en Querétaro han existido intentos de vetos a trabajadores de medios de comunicación o intentos de no permitirles desarrollar su labor profesional por supuestos aspectos contractuales; todos estos son asuntos en los que muchos presumen estar a favor de la libertad de expresión, pero pocos son los que hacen algo por defender y enaltecer este derecho.

Me viene a la mente recientes acontecimientos en donde partidos políticos y políticos, se hicieron de la vista gorda, ante agresiones a periodistas; bien vale la pena recordar cuando el inefable Alejandro Ochoa Valencia era presidente municipal Colón y agredió a quien escribe esto y presidente del Partido Acción Nacional en Querétaro Agustín Dorantes, no tuvo más palabras para decir que era un problema entre particulares, defendiendo e ignorando los este y otros graves señalamientos, al nefasto personaje por ser un abanderado panista.

Pudieron más los intereses electorales, comerciales y vaya usted a saber de qué tipo, para que pocos salieron a condenar agresiones de una autoridad hacia la labor periodística.

Lo digo con incredulidad y tristeza, poco saldrá de este movimiento y momento en el que estamos viviendo los periodistas, realmente no hay interés de una clase política de sacar esto adelante y espero que me equivoque, pero no veo a la actual Legislatura proponiendo leyes a favor de periodistas y de la actividad, salvo un intento en el que va solo el diputado priísta Paul Ospital, espero y ahora logre algo.

DE REBOTE

Ya están poniendo en orden a los “inteligentes” que estaban haciendo de Bernal un pueblo mágico de micheladas. A través de la Secretaría de Gobierno, este fin de semana fueron clausurados 10 lugares de venta clandestina de bebidas embriagantes y van por más; tal vez en el pasado tenían consentidos a los clandestinos. Se les acabó.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar