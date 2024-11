Expediente Q / Formas

A tan solo un mes de haber asumido la presidencia municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías Olvera, está delineando su mandato con un enfoque claro: regresar al origen de la alcaldía; en un momento en que los gobiernos locales muchas veces se pierden en obras de alto costo y cosas inalcanzables y discutible beneficio, Felifer, está apostando por una visión que prioriza los servicios básicos y el orden urbano.

El sello distintivo de esta administración es una vuelta a lo esencial: calles en buen estado, sin baches; una ciudad bien iluminada y segura, con parques y jardines cuidados. Felifer Macías se está enfocando en mantener un Querétaro funcional y ordenado: los servicios básicos marcan la diferencia en la calidad de vida cotidiana.

Otro aspecto crucial en esta agenda es la seguridad; para muchos queretanos, el nivel de seguridad es una preocupación diaria que influye en cada aspecto de su vida, desde la tranquilidad al caminar en el vecindario hasta la confianza en las instituciones locales. La promesa de Macías es visible en su compromiso de fortalecer la presencia policial en las calles de la Guardia Cívica, la Guardia Auxiliar y una tercera sección especializada en labores de prevención y de proporcionar una infraestructura ideal.

Macías también ha dejado claro que, en su administración, las obras suntuosas y de elevado costo no serán una prioridad, la posición es congruente con la necesidad de administrar eficientemente los recursos públicos en una época en la que la contención y la disciplina fiscal son fundamentales.

La imagen de un presidente municipal presente en las calles, en contacto directo con la ciudadanía y atento a sus preocupaciones, sugiere que pretende gobernar con cercanía y sensibilidad social; de cara al futuro, queda por ver si esta administración logrará sostener esta visión y cumplir con las expectativas que ha generado.

Felifer Macías está apostando por un modelo de gobierno basado en resultados visibles, accesibles y de impacto cotidiano; queda mucho por recorrer a esta administración y parece estar orientada a restaurar la confianza de los queretanos.





De Rebote

Oscar Pérez, presidente municipal de Amealco Querétaro, asegura que los artesanos rijosos que armaron “pancho” en Querétaro hace algunos días, no son de Amealco, que nadie los conoce y asegura son fuereños. por cierto le pide a René Mejía, ex presidente municipal, le explique dónde quedó el dinero de la administración porque nada más no lo encuentra.

