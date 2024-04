Expediente Q | ¿Fuga?

Las presuntas fugas de militantes se siguen presentando y ahora fue en El Marqués, grupos Morena, anunciaron que le dan la espalda a la campaña del candidato Jorge Lomelí, de plano no le darán respaldo en este proceso electoral.

Patricia Rizo, quien aspiraba a ser candidata a la presidencia municipal asegura que solamente apoyará a Claudia Sheinbaum y en la municipal pues Lomelí se quedará con las ganas.

“Estamos con los líderes de comunidades, de fraccionamientos y también con gente que estuvo trabajando en la promoción del voto de la doctora, días y días, incansables, hemos tenido mucha aceptación, la gente está convencida del proyecto de la doctora Claudia, pero también tenemos que decir y coincidimos muchos aspirantes y la gente principalmente del municipio del Marqués, que no vamos a caminar en el tema local con el candidato Jorge Lomelí, no vamos a participar”.

Pero esos votos seguramente se van a otro lado o se van a otra campaña o simplemente lo anularán, pero el designado no los tendrá; dicen los morenistas que hoy se anuncian de manos caídas que la designación que hizo su partido no era el perfil que ellos esperaban porque Lomelí es un candidato que ha pasado por infinidad de partidos políticos.



Se quejan del desconocimiento del proceso de designación del candidato y que no conocieron la encuesta y mucho menos el método que se utilizó para designar al candidato a la presidencia municipal.

La dirigencia del partido no respeto a los liderazgos de Morena en ese municipio y por esa razón abandonan la causa de su partido en El Marqués; lo que seguramente pasará es que algunos de los militantes inconformes votarán por el PAN y por pura decepción.

DE REBOTE

En la delegación Centro Histórico, unos facinerosos se manifestación por su inconformidad de una clausura de un anexo donde murió una persona, los agresivos son originarios de Tijuana, protestan por la clausura del Centro de Rehabilitación “Amor al adicto, difícil y reincidente”, ubicado en Tlacote El Bajo, creen que con su agresividad y amenazas podrán operar aquí y se equivocan.