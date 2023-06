Expediente Q | Galanes

Se le va a complicar la vida política y pública aquellos “galanes de balneario” que pretendan alguna candidatura a cargo de elección popular y la idea ha quedado corta porque debería causarles mayor perjuicio en sus derechos fundamentales, al violar preceptos internacionales como lo es la defensa de los menores de edad.

En el Diario Oficial de la Federación ya quedó publicado todo detalle sobre la Ley 3 de 3, Querétaro, desde su congreso aprobó la reforma constitucional a través de la cual se suspenden los derechos para ocupar un cargo público en caso de ser prófugo de la justicia, tener sentencia por violencia familiar, sexual o de género, así como por incumplir con pensión alimenticia.

Esta acción deja a varios violentadores sin la oportunidad de competir y lucirse en campaña con promesas que desde su ámbito personal no pudo cumplir y mucho menos son personas con la honorabilidad probada. La reciente reforma habla de que las personas no puedan ser registradas como candidatas a cualquier cargo de elección popular, ni obtener cargos en el servicio público en caso de estar prófugas de la justicia; ser deudoras alimentarias; sentenciados por haber ejercido delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; contra el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

Eso en cuanto al servicio público pero hay intenciones de que en lo particular las personas en general no puedan obtener un pasaporte, una credencial para votar y suspender algunos derechos ciudadanos ante estas faltas; imagine por un momento que personajes, como el famoso cantante que tiene vendidas más de 40 fechas en todo el mundo y con el dinero está en su bolsa, no pueda acceder a ciertos beneficios por ser deudor alimentario.

Son asuntos que se deben manejar con mucho cuidado al momento de homologar leyes estatales porque en este país es bien sospechado que la justicia en algunos casos es manejada con tintes políticos para perjudicar o beneficiar a los amigos; son solamente sospechas complicadas de comprobar.

DE REBOTE

Los operativos contra el ambulantaje en las inmediaciones del Mercado de Abasto de Querétaro, llegaron para quedarse y las autoridades muestran mano firme al respecto, ahora no hubo ningún motociclista intrépido con buena derecha que atacara a la policía.