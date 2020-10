Expediente Q | Golpes

Entre las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional se encuentran las instalaciones de la delegación de la Secretaría del Bienestar.

Gilberto Herrera Ruiz, coordinador de la delegación Bienestar en Querétaro, tuvo una semana terrible. Y es que en la Universidad Autónoma de Querétaro sus leales no atinaron a ganar la elección que les interesaba en la persona de Aurelio Domínguez.

Lo peor vino el fin de semana, cuando las instalaciones de la “súper delegación” fueron saqueadas por un “comando ligado al crimen organizado” que robó 70 computadoras y tarjetas de beneficiarios.

El súper delegado acusó que esa cantidad no puede ser robada por una sola persona ni haber sido sacada en un vehículo. “Eso es lo que lamentamos, no las 70 computadoras, si no lo que significa el que ya haya un crimen organizado que roba esas cantidades y que igual muchas veces ligado al narcotráfico u otro tipo de delincuencia”, señaló.

Gilberto Herrera no pudo sacar la entrega recepción de la delegación con números alegres, tendrá que presentarle al órgano de control interno la querella para con eso justificar el faltante; en lo político tendrá que comprobar sus dichos del crimen organizado operando para robar oficinas de gobierno y justo en las narices de las más importantes entidades de seguridad en el país.

Herrera se sube con sus declaraciones al proselitismo y vamos entendiendo el tono de las campañas en unos meses; el tema de la seguridad y contrarrestar el discurso de un Querétaro exitoso por el de un estado lleno de complicaciones.

Esa será la temática.

De rebote

Juan Pablo Sosa nunca maduró y se quedó operando como “terrorista digital”. El funcionario de la Secretaría de Educación superó con mucho a sus congéneres de “La Jauría” sin escrúpulos atacan desde las redes sin importar los horarios laborales.

