Fue el 19 de enero de 1943 cuando el presidente Manuel Ávila Camacho creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Son más de 75 años de su operación, tienen 440 mil trabajadores y diariamente invierte mil 200 millones de pesos en la salud de sus 74 millones de derechohabientes.

Es de las instituciones más nobles del estado mexicano, de las que más ayudan a la población y cientos de historias donde familias han quedado agradecidas con el Seguro Social.

Pero también nos topamos con historias muy crueles de la falta de atención y de empatía con los derechohabientes.

Es el caso de Vanessa Dib Velásquez, quien narra de manera desgarradora que “yo fui por un DIU que me dicen que se me movió y que se tenía que hacer un procedimiento que era un legrado para poderlo retirar y posteriormente al legrado yo me empiezo a sentir mal.

“Asisto otra vez al doctor y me manda con médico familiar y el médico familiar me comenta que nada más era una gastrocolitis, así me tuvo con medicamentos únicamente para el dolor, me mandó dietas y me mandó recomendaciones de su parte, las cuales yo cumplo, pero toda la situación empeora porque no era eso lo que tenía, era una infección que se propagó por todo mi cuerpo”.

A raíz de esto ella tuvo 3 paros cardíacos, el último resultó en una muerte clínica de 30 minutos, lo cual derivó en la pérdida de matriz y ovario; también fue amputada de sus dos piernas.

Demandó un caso de negligencia médica y ahora va por la vía penal en contra de esa institución, pues al parecer el IMSS sólo quiere aportar 38 mil pesos para reparar el daño, pero para ella esta cantidad es insuficiente.

La Comisión de Derechos Humanos ya emitió una recomendación pero la institución no se hace cargo aún del asunto.

Cómo andarán las ratas de desesperadas que primero fue Fabian Camacho, presidente de Canaco, al que le falsificaron la firma y logos; ahora Martín Lara Becerril, vocero de la Diócesis, denuncia que en varias parroquias, hablan a su nombre pidiendo dinero, pero afortunadamente dice que los párrocos tienen un protocolo de actuación y nunca suelta un peso.