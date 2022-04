Donald Trump, terminó su periodo al frente de la presidencia de Estados Unidos, pero de la política no se ha retirado y es por ello que cada que puede en sus discursos presume como gandalla de barrio lo mucho que le temen en el mundo, según sus datos.

El expresidente Donald Trump, alardeó que en 2019 “dobló” al gobierno de México, amenazando de gravar con 5 por ciento de impuestos a las importaciones mexicanas; el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aceptó desplegar en su frontera norte y sur más de 25,000 elementos de la Guardia Nacional y darle entrada al programa de “Quédate en México”.

Según el ex presidente de la Unión Americana, López Obrador, le habría dicho algo parecido a esto:

“Sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera. Sería un honor tener el Quédate en el maldito México, ¡queremos tener el Quédate en México!”

Dice el señor que puede humillar a México y que López Obrador le cae bien “El Presidente de México es un tipo muy agradable. Me cae muy bien. Es socialista, pero me gusta. Es uno de los socialistas que me gustan”.

El gobierno mexicano a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien según Trump fue “el máximo representante de México” a cargo de las negociaciones, ayer rechazó las declaraciones.

No hay ese número de soldados desplegados en nuestras fronteras pero lo cierto es que se hacen esfuerzos muy grandes para frenar la migración desde México, de centroamericanos hacía los Estados Unidos.

Andan en campaña en aquel país y es un irrespetuoso con quien se dice su amigo, además de no honrar los acuerdos alcanzados con aquella nación; Donald Trump, es parte de esos adversarios de los que todos los días habla el presidente López Obrador.

