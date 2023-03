Expediente Q | Impuestos

Uno de los impuestos más importantes para los municipios del país es el impuesto predial y el impuesto por el traslado de dominio; sin estas contribuciones estas entidades prácticamente estarían en la indefensión; aunque todo depende de la eficacia para recaudar y sobre todo para mantenerlo ajustado a la realidad.

En el caso de los municipios metropolitanos de Querétaro, es particularmente interesante porque son entes que no han renunciado a su facultad de cobrarlo y darle un correcto uso, la capital del estado en los primeros días del año puede incluso recaudar más de mil millones de pesos.

Ser un buen contribuyente nos hace acreedores a buenos servicios públicos pero los municipios no siempre recaudan lo suficiente o bien, no lo usan adecuadamente, le digo que no es el caso de los municipios metropolitanos en especial la capital que tiene una holgura financiera importante.

En México el impuesto predial es el mayor generador de ingresos de los municipios, y sin embargo está muy desaprovechado en algunos casos, como Huimilpan que por muchos años renunció a esta capacidad y hoy ante el crecimiento están aprovechando la fantástica área de oportunidad que les da el crecimiento con las zonas habitacionales que se están estableciendo y las que están por llegar.

Para que un municipio renuncie a esto, puede ser por tres principales causas una es que los municipios no tienen la capacidad técnica y humana para generar el cobro y otra más, es que con los recursos que les aporta el gobierno federal los ayuntamientos consideran que tienen suficiente y otra causa es política, que asusta a los alcaldes y prefieren el populismo y el camino fácil de regalar todo y pedir a los gobierno federal y estatal que los mantengan, aunque nunca sea suficiente.

En 2011 en promedio los municipios de cada 100 pesos ingresados, 61 corresponden al predial para 2019, la aportación cayó a 39.

El predial se paga por ser propietario de un bien inmueble al estado y se utiliza para dar servicios públicos de calidad y hay que exigirlos.

DE REBOTE

Felipe Fernando Macías camina y no se cierra a la posibilidad de competir por la alcaldía. Dentro de Acción Nacional tienen una complicada decisión, por lo pronto sus activos hacen lo suyo.