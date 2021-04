Expediente Q | Incertidumbre

Será una semana larga para los precandidatos de Morena: las decisiones en torno a las candidaturas importantes que buscan ayudar a sumar votos para la candidata al Gobierno de Querétaro, nada más no salen y el retraso no tiene ni pies, ni cabeza ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica?

En la capital las cosas por alguna razón no salen y los suspirantes están a punto del colapso, ya que no saben qué hacer con sus planes y proyectos porque en Morena, tienen tan perfectamente organizado su desastre que solamente ellos lo entienden.

No es una cosa de los simpatizantes, es un tema de la burocracia partidista que no entiende más que sus tiempos y no los electorales.

Arturo Maximiliano García y Juan José Jiménez hacen sus planes, pero a este paso la decisión incluso puede ser para Rosa María Córdova. Con Morena nada es seguro, porque, literal, se puede definir en una tómbola.

Otros que se encuentran tronándose los dedos, sobre todo en el municipio de San Juan del Río, donde la candidata al gobierno Celia Maya da espaldarazo a su “amigo” Armando Sinecio, ante la decepción de la mayoría de morenistas que no se sienten identificados con este personaje que presume ser sanjuanense de cepa, pero prefiere hacer su vida en la ciudad de Querétaro y que de muchos es sabido que sólo se aparece en tierra de palomas durante tiempos electorales. Para los sanjuanenses esas son cosas que no se perdonan tan fácil.

Sin duda que la magistrada en retiro debe analizar los movimientos que está presionando en el interior de su partido, pues parece olvidar que San Juan del Río, representa el segundo padrón electoral más grande de todo el estado y aunque ella no decide (según dicen), intervenir para apuntalar una mala decisión, podría costarle a Morena, pues si bien en estos momentos las encuestas y preferencias apuntan a que este partido puede posicionarse como la segunda fuerza política en el estado de Querétaro, porque el PAN es quien se mantiene por encima de las demás fuerzas política; las decisiones que se tomen en estos días en cuanto a las candidaturas para alcaldías y diputaciones serán determinantes, El riesgo es grande, y la responsabilidad recae sobre Maya García, impulsora de la 4T o la única en perder tres veces en Querétaro.

De rebote

Por cierto: empresarios del Centro Histórico ven de manera muy sospechosa que crezca de manera tan “espontánea” el ambulantaje de artesanos en la zona y que las autoridades no actúen de forma contundente; el llamado es a regular los actos de campaña cuidando las medidas de salud dictadas por la autoridad.

