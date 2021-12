Expediente Q | Indignante

Hay diversos casos de abuso sexual a menores de edad, pero uno en especial delicado por estar implicado un sacerdote en Querétaro; los hechos que se imputan al párroco pudieron ocurrir en 2019, cuando era sacerdote en la iglesia de la colonia Reforma Agraria; un niño de 11 años de edad, que hacia labores de monaguillo habría sufrido abuso sexual.

La madre del menor de edad al percatarse del abuso del sacerdote acudió a denunciar y posteriormente un juez decretó la vinculación a proceso en contra del sacerdote al encontrar elementos suficientes sobre la presunta responsabilidad del imputado.

Al parecer todo marchaba bien porque la iglesia católica a través del vicario Martín Lara Becerril, condenó los hechos y dejó en claro que la iglesia católica no soportaría y toleraría abusos de sacerdotes en Querétaro.

Lamentablemente, el martes 7 de diciembre una jueza de control liberó al sacerdote acusado de abuso sexual agravado.

La asociación Corazones Mágicos, dedicada a prevenir el abuso sexual infantil, además de ayudar a las víctimas de estos abusos, nencia que a pesar de las contradicciones de los dos testigos que presentaron los abogados del imputado, entre ellos el superior de la congregación a la que pertenece el sacerdote acusado, el depredador está libre con un riesgo de fuga.

La jueza no consideró los elementos que la Fiscalía proporcionó para que el agresor siguiera en prisión preventiva.

La iglesia en Querétaro, al parecer ya no quiere opinar del asunto y se limitará a sujetarse a lo que diga la autoridad y no meterse en más problemas de los que ya los embarcó el mañoso sacerdote.

Corazones mágicos pregunta ¿Cuántas niñas y niños más necesitan ser agredidos para que un agresor sexual se considere un riesgo para la comunidad?

DE REBOTE

Era un secreto a voces en Querétaro, pero bastó para confirmarlo que un periodista como Joaquín López Doriga diera detalles de un pleito de cantina (así lo narra) entre los ex gobernadores José Calzada Rovirosa y Francisco Domínguez Servién. La comida de civilidad, no terminó como fue planeada, los demás ex gobernadores y actual se quedaron sorprendidos ante la actitud, que tuvieron los importantes personajes de Querétaro, el pasado 28 de septiembre.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar