Expediente Q | Ineficacia

Una mezcla de ineficacia con arrogancia, eso parece el plan nacional de vacunación en contra de la Covid-19 en nuestro país.

Desde que se anunció que la vacuna ya estaba lista y que el mundo la ponía a la disposición, en México presumieron que la misión estaba cumplida; cuando medio gabinete del presidente recibía en un enorme avión con las primeras 3 mil dosis de vacuna, como si ya fuera el triunfo de vacunas a más de 120 millones de mexicanos. Cuando intentamos saber el precio de las vacunas nos dijeron que tienen que proteger la información sobre su precio, y otros datos, porque es un momento muy especial, y hay una emergencia en el mundo, por eso las empresas cuidan mucho esa información. Opacidad al máximo.

Las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores también reservaron el acuerdo firmado con la Organización Mundial de la Salud para la adquisición de vacunas a través del mecanismo Covax, para el que se pagó un anticipo de 180.4 millones de dólares. No obstante, sí especifica que, en caso de efectos adversos, los únicos responsables en pagar indemnizaciones son los estados.

Hoy y durante tres semanas, México dejará de recibir lotes de la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech; se informó de manera tramposa y populista que era porque estábamos dándole prioridad a los países pobres porque así lo pidió la ONU, falso de toda falsedad.

Se trata de un retraso de las empresas debido a que las farmacéuticas están a tope y los embarques con retraso, correspondientes a las entregas del 25 de enero, 2 y 9 de febrero, las cuales llegarán hasta el 15 de febrero próximo.

El Gobierno federal abrió una página de internet que no carga y que presuntamente sirve para registrar a personas mayores de 60 años para que obtengan la vacuna que aún no tenemos y que todavía no es embarcada. La página no funciona y mucho menos la estrategia de vacunación que ha relegado a los gobiernos estatales, para solamente darle paso a los llamados “servidores de la Nación” que solamente levantan otro censo clientelar y están de “mirones” porque no saben ni inocular.

México, como otros países, avanza muy lento en la vacunación y lo único que venden son fantasías y esperanzas de una vacuna que no llega y que tardará en llegar. Un nuevo cuento fue dispersado por la vacuna rusa, pero esa es otra historia.

