Expediente Q | Inentendible

Alguien le dijo a la candidata priísta a la presidencia municipal de Querétaro María Alemán Muñoz Castillo, que la estrategia en esta contienda y en su candidatura era la utilizada por el presidente de México Andrés Manuel López obrador.

Me explico, le dijeron que lo que tenía que hacer, era culpar de todo al pasado, pero el pasado inmediato en Querétaro es el gobierno del PAN y del PRI en 2015 con Roberto Loyola, donde ella además fue regidora; para María, todo está mal en Querétaro, no se ha hecho nada, no se ha avanzado en nada y lejos de escucharle una propuesta, lo único que se le escucha es quejarse de su adversario panista en la contienda; Luis Nava, q por cierto según la más reciente encuesta de Parametría lleva una ventaja muy importante de la candidata priísta.

María Alemán, decidió con su equipo de trabajo, ignorar al candidato de Morena Arturo Maximiliano García, para ella no existe el segundo en la contienda, según las encuestas, no le da motivo para enfrentarlo o rebatir sus propuestas, lo importante para la priísta es golpear a Luis Nava y con esto beneficiar a Maximiliano García.

Recientemente en un encuentro con vecinos de distintas colonias de la capital, la candidata priísta dijo que era necesario una reingeniería operativa al interior de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital del Estado; aseguró que la seguridad se ha deteriorado en la capital; según el ella datos del Instituto Nacional De Estadística (INEGI) la incidencia delictiva aumentó entre 2014 a 2019 hasta un 40 por ciento; dice María Alemán, que hemos pasado de ser una de las ciudades más seguras del país, a una ciudad donde la gente está volviendo a vivir con miedo.

María Alemán, por fin sacó una propuesta y asegura el remedio para este y otros males en materia de seguridad, es crear la proximidad social perfiles civiles en la misma policía, que la policía recupere su prestigio y que la autoridad fomente la carrera policial para que muchos niños y niñas se inspiran en ser policías; además dice que la policía de género sería uno de los remedios para acabar con la inseguridad en la capital.

Dicen las mediciones que la candidata priista está muy lejos de su adversario panista pero su estrategia no la moverá y menos cuando faltan dos semanas para que esto acabe.

De rebote

No cabe duda que en El Marqués, la vida es un carnaval y es que Gabriel Olvera Gutiérrez “El Gavilán” ya sumó al trabajo de Abraham Martínez, coordinador de la campaña de la priista Lupita Cárdenas pero seguirá apoyando a Morena, sobre todo a su hija que es candidata a diputada por ese partido; o sea que Rubén Galicia, no podrá contar con el apoyo de tan distinguido personaje. Son un chiste mal contado.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar