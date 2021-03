Expediente Q | Inevitable

Viene la semana mayor y las cosas se pondrán complicadas en cuanto a movilidad y contagios de Covid-19 se refiere. La temporada se antoja difícil y el posible regreso a escenarios que no queremos de vuelta.

Un ejemplo y ensayo de esto fue lo acontecido en Bernal el fin de semana: la Unidad Especial Anti-Covid-19 realizó este sábado un operativo vespertino y nocturno con atención a llamadas ciudadanas al 911 del que derivaron 6 suspensiones, ante el incumplimiento de las medidas preventivas sanitarias.

El ejemplo también llegó a la Sierra, donde más de 150 vehículos con turistas fueron regresados a sus lugares de origen cuando intentaban ingresar a los diferentes atractivos del municipio de Pinal de Amoles.

Pero ante ese escenario donde la gente está muy deseosa de salir a las calles a pasear y donde el comercio también busca recuperarse, está el temor del crecimiento de contagios y de la saturación hospitalaria en la entidad; tan hay falta de dinero y una situación precaria la Supervisión Sanitaria del Gobierno del Estado llamó a la población a no ser víctima de engaño, pues se han identificado Unidades Especiales Anti-Covid-19 falsas.

Los estafadores se contactan vía telefónica con los comercios y les advierten de una supuesta supervisión y piden dinero a cambio de no realizar cierres; no hay cosa más falsa que una supervisión avisada.

Las personas que reciben llamadas de este tipo seguramente serán extorsionadas; las Unidades Especiales llegan directamente al espacio denunciado para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes y nunca se supone piden dinero a cambio, no se deje sorprender.

De rebote

Siguen estirando la liga y Morena sacará sus candidatos a presidencias municipales hasta comenzado el mes de abril, no quieren fugas de información y mucho menos de militantes; no vaya ser que en una de esas Agustín Hernández busque regresar al PAN del que este año no fue precandidato y todo gracias a que ya es de Morena.

