Expediente Q | Informe

Siempre un Quinto Informe de Gobierno viene acompañado de un aire de despedida, pero nunca como hoy con un toque diferente Y es que es complicado y como nunca distinto, porque la pandemia de Covid-19 lo hizo diferente a todo lo que habíamos vivido en Querétaro, en los recientes años.

Francisco Domínguez Servién llegó a su quinto año de gobierno con las complicaciones de la pandemia pero con un mensaje de reconciliación nacional pero también con un mensaje importante desde la opción política que representa: sí hay de otra.

Hay que recordar que en junio de este año diversos gobernadores firmaron el Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo e insistieron en un nuevo Pacto Fiscal en el que se respete la discrepancia y no se satanice o descalifique a la oposición y contrapesos democráticos, para que “México se mantenga como un país de leyes y no vuelva a ser propiedad de la voluntad caprichosa de un solo hombre”, en el que puedan expresarse, disentir y ser apoyados, no perseguidos.

Posterior a esto insistieron en que “Hay que evitar la ruina del país, promoviendo el empleo, la propiedad privada y la educación de excelencia; se puede vivir sanos y sin miedo: sí hay de otra. No están solos”.

La frase del gobernador de Querétaro tiene mucho que ver con lo que quiere un número importante de queretanos; que esta tierra siga con oportunidades y que se siga diferenciando de las demás; los retos de mejor transporte y seguridad, siguen vigentes y es que la exigencia de los habitantes por mejor calidad de vida sin duda estará presente siempre.

Los informes de gobierno son sin duda cortes de caja y se hacen evaluaciones importantes y sobre todo proyecciones a futuro; octubre marca el inicio del proceso electoral en Querétaro y hay que ver y escuchar propuestas reales, no fantasías y descalificaciones de políticos y sobre todo de los “comedidos” que nunca faltan para armar las intrigas y guerras sucias.

De rebote

Llegó Querétaro al semaforo amarillo y las autoridades locales lo validan, eso no quiere decir que los “irresponsables” salgan a las calles de manera masiva y sin cuidados de salud, que ya non inevitables; nadie debería necesitar que le digan cómo comportarse, pero es imposible y cultural que muchos respeten y hagan conciencia. A cuidarse.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar