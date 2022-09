Expediente Q | Informe 

Fin de semana de informe de gobierno de Mauricio Kuri y en la sesión solemne de la Legislatura, pasó de todo y para empezar las diputadas Maricruz Arellano, Laura Dorantes y Dulce Ventura, tuvieron a bien llegar tarde a la sesión de congreso y una vez que se había hecho el pase de lista se integraron, con la prisa similar a un primer día de clases en la escuela de educación básica.

Guillermo Vega, presidente de la junta de coordinación política veía de reojo a las legisladoras y afinaba el posicionamiento del PAN esperando que Antonio Zapata, no buscará protagonismo de más y diera nueva exclusivas.

El exgobernador Mariano Palacios Alcocer, jalando la atención y con una renovada presencia y protagonismo que le ha otorgado el ejecutivo actual.

Andrea Tovar, fue la legisladora de Morena que le tocó dar el posicionamiento de este partido político y haciendo analogía de un mundo feliz trató de explicar el Querétaro, que se supone imaginan desde la izquierda queretana.

Pero sin duda la atención estaba puesta en la asistencia y llegada de los ex gobernadores José Calzada y Francisco Domínguez, ante los hechos donde presuntamente se habrían enfrentado y no en buenos términos; Calzada arribó a las 9:35 am y Domínguez, a las 9:55 am. Este último pasó inadvertido porque Antonio Zapata “erróneamente” anunció su presencia en la sesión, sin estar en la sala.

No hubo saludo entre los dos ex gobernadores, más recientes de la historia de Querétaro, pero las formas políticas las cuidaron.

Miguel Ángel Osorio Chong, senador priista más cómodo con los panistas de Querétaro, que con los priistas locales como Abigail Arredondo y Paul Ospital, dicen que hay historia con el panismo y una muy sana distancia con los priistas locales.

Así algunos detalles de los asistentes a la primera ceremonia de informe de gobierno ante la Legislatura de Querétaro.

Mauricio Kuri, salió bien librado y en un evento que salió bien y que se notó el trabajo de operación política previa para evitar cualquier sorpresa.

DE REBOTE

De nueva cuenta Mauricio Kuri, en su mensaje ante los legisladores se metió a los temas de la agenda nacional y frente al dirigente nacional del PAN recordó no ser militante de ese partido pero compartir muchos de sus principios y estar firme en la oposición al gobierno federal, con mucho respeto eso sí.