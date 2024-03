Expediente Q | Inicio

Muy animosos y entusiasmados los simpatizantes de la Alianza Fuerza y Corazón por México, que componen los partidos PAN, PRI y PRD en su evento del fin de semana en Querétaro y no es para menos porque un estadio olímpico abarrotado y con muy buen ánimo.





Los partidos que forman parte de la coalición estuvieron representados por sus más distinguidos miembros y todos de manera entusiasta acudieron a la cita a pesar del intenso rayo de sol y de calor que se sintió durante la mañana y tarde el domingo.





Llenar un estadio es parte de los eventos que los partidos y candidatos ya no quieren hacer tan seguido pero es necesario que se hagan ese tipo de eventos para que se muestre la capacidad de convocatoria y de movilización que tienen los partidos con los miembros activos y simpatizantes reales de una causa.





Para los candidatos al senado Lupita Murguía y Agustín Dorantes, el evento del domingo sin duda fue una importante demostración de la fuerza y movilización con la que podrán contar el 2 de junio para la operación política del día de la elección que no es menor cosa.

La presencia de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, les adorna el evento y para la misma candidata fue un importante aliciente para tomar fuerza en este inicio de campaña en el corredor azul que componen los estados de Guanajuato y Querétaro, principalmente.





Los priistas llevaron a sus principales cartas como Mariano Palacios Alcocer, Enrique Burgos García y José Calzada Rovirosa, todos ex gobernadores que no escatimaron para ir a apoyar a la alianza que pretende no permitir que Morena continúe en el gobierno federal.





El fin de semana fue un buen día para las campañas de la alianza Fuerza y Corazón por México, les faltan más de dos meses para que lleguen a su fin los actos proselitistas y no podrán bajar el ritmo.





De Rebote





El jueves estará en Querétaro la candidata de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum Pardo y es posible que no haya candidatos a presidencias municipales de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y El Marqués; los municipios más importantes y que no se sabe cómo jugará Morena. Es un caso para tomar en cuenta una vez que todo esto pase.





