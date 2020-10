Expediente Q | Intereses

La elección de rector(a) en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) tiene entes extraños metidos como siempre y, quién lo iba a pensar pero como diría la frase progresista: te convertiste en lo que juraste combatir.

Sería muy delicado que desde el Gobierno federal, es decir desde la delegación de la Secretaría del Bienestar, exista un interés por involucrarse en asuntos universitarios, lo digo porque esa delegación ha fichado a muchos distinguidos egresados UAQ.

No hay que especular, pero muchos de los ataques en contra de la rectora y candidata Teresa García Gasca son con el sello particular de actuar ocultos, sin hacer ruido, de forma ladina.

Alguien inició una campaña de denostación en su contra, intentando hacer creer que actuó de forma inadecuada y deshonesta; ya les informó que hará pública su declaración 3 de 3.

García Gasca y su equipo identificaron una campaña en redes sociales y medios de comunicación, para ubicarla en las filas de los adversarios conservadores de los “Progres” es decir de lo que hablan todos los días en la mañanera; que casualidad que basen su campaña negra en dividir y en etiquetar.

“Entre lo que se dice está el hecho de que soy panista. No soy panista, no he permitido de ninguna manera la intromisión de ningún partido político en nuestra universidad, no soy morenista, no soy priísta, soy libre y por ello puedo trabajar con absolutamente todos los partidos, todas las formas de gobierno, y podemos también criticarlos y decirles lo que no nos parece”

El adversario principal de Teresa, en el proceso electoral, está basando su campaña en la desacreditación y en la tenebra, el sello de la casa. Esperemos por el bien de los universitarios que saquen las manos del proceso y triunfe la propuesta y la civilidad en los contendientes; de cualquier forma ya se está viendo que los “Progres” de la 4T son enemigos de la ciencia y la investigación, con el pretexto de siempre combatir la corrupción.





De Rebote

Afanosamente el suplente del Regidor del Ayuntamiento Gabriel Olvera “El Gavilán” busca su lugar en el cabildo y pide ser integrado de manera inmediata; Hugo alberto Mendoza, ya se vio.

