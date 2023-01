Expediente Q | Investigan 

Se reavivará el caso de acoso y abuso sexual a trabajadoras del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ) antes de finalizar el año había una investigación en curso que se tuvo que interrumpir por las vacaciones pero la invitación a denunciar ya estaba en curso por las autoridades y parece que han caído más denuncias.

El gobernador del estado hace unos días declaró que no hay ningún señalamiento en contra del titular del instituto Edward Sánchez del Río; la primera denunciante animó a otras más a denunciar posibles hechos que impliquen conductas “sucias” y “perversas”.

La investigación desde la Contraloría se está haciendo de manera minuciosa y con profesionalismo para no afectar a personas que no estén implicadas en este asunto; lo que podría resultar son otras cosas que tal vez estén ligadas a la compra de aparatos para ejercitarse y ligadas también a las fiestas en la finca de un ex atleta.

De manera extraoficial se sabe que algunas personas han recibido invitaciones poco cordiales para no hablar de más y no decir cosas que no les consten aunque sean rumores conocidos por muchos al interior del INDEREQ.

Nadie está exento de ser investigado por estos penosos casos pero también es importante que no vayan a pagar inocentes las culpas de peces gordos con tal de salir librados; suman tres las denuncias hasta el momento y es posible que caigan más, según el contralor las denuncias son aisladas, es decir, que no tienen algún patrón en cuanto a su actuar; sin embargo, pero la primera denuncia, alentó a las siguientes víctimas que se animaron y tuvieron valor de exponer su denuncia ante la Contraloría del Estado.

Se puede abrir una ventana interesante para conocer muchas cosas que sucedieron en este instituto, desde hace algunos años y será muy importante conocer la verdad para deslindar responsabilidad.

DE REBOTE

A algún “creativo” en San Juan del Río, se le ocurrió que era buena idea detener con policías a brigadistas de Morena, mientras hacían su trabajo político y es que ¿Qué puede salir mal? sí ese partido no tiene crecimiento allá, seguramente creyó el “comedido” que todo es color azul.