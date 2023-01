Expediente Q | Juicio

El juicio contra Genaro García Luna, antiguo secretario de Seguridad Pública de México, comenzó el martes con acusaciones de que recibió sobornos de un cartel de la droga para proteger sus actividades ilegales.

García Luna, funcionario del gobierno de Felipe Calderón de 2006 a 2012, está acusado de recibir sobornos de los hermanos Beltrán Leyva, líderes de un cartel de droga conocido por su violencia y actividades criminales. Compareció ante la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, donde está siendo juzgado por tres cargos: blanqueo de dinero, conspiración para distribuir cocaína y conspiración para transportar cocaína.

Desde tiempos de la presidencia de Ernesto Zedillo se comenzó a romantizar la actividad del narco en México, de una manera más intensa en esa década y hasta nuestros días que se tejen historias, a través de la música y de las producciones televisivas para en una especie de propaganda de los grupos criminales y tratan de imponer una subcultura donde se normaliza la actividad “buchona” donde tener autos exóticos y casas decoradas de manera extravagante, son la aspiración de algunos.

El juicio de este ex funcionario es muy importante, porque técnicamente se dará a conocer mucha información; este juicio hubiera sido opacado con uno que simplemente no se llevó a cabo y quedó en el olvido y me refiero a la detención del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, detenido en Estados Unidos, señalado también de narcotráfico y liberado sin que mediara juicio de por medio y regresado a nuestro país sin explicaciones de fondo.

El presidente López Obrador, pide que se dé a conocer la relación que tenía García Luna con altos funcionarios de Estados Unidos, así como con el crimen organizado; las relaciones con funcionarios mexicanos, del país del norte y con los grupos criminales según se le acusa.

Las historias y crónicas del narco tendrán mucho material y seguirá la propaganda de este estilo de vida que todos los días cobra la vida de mexicanos.

DE REBOTE

Mueren al año 194 queretanos por padecimientos relacionados directamente con el tabaquismo. La prohibición los aleja de fumar en lugares públicos, pero seguirán en sus casas con la práctica, los sistemas de salud públicos y privados destinan recursos para personas que a diario deterioran su salud con el cigarro. Así de grave.