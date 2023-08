Expediente Q | Justicia 

El diputado federal Felipe Macías, además de metido en la competencia electoral, atiende los temas que tienen que ver con sus responsabilidades legislativas.

Participó en el foro de creación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

La pretendida Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias permitirá a través de la mediación y conciliación y otros instrumentos no jurisdiccionales resolver los conflictos más sensibles de la gente.

Como presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados Felipe Fernando Macías, destacó que lo que se busca es desahogar los juicios y resolver los conflictos entre particulares sin la necesidad de llegar a un litigio; imaginar nada más 2.2 millones de litigios que se realizan cada año en México.

Son de las leyes que surgen y se necesitan para ayudar a México. Esta ley general de mecanismos alternativos de soluciones de controversias ayudará a brindar certeza y satisfacción, al resolverse por la vía institucional y brindar una armonía social.

Para muchos ciudadanos llegar a un juicio y enfrentarlo es un desgaste emocional y económico y esto sin duda puede servir para evitarnos estas situaciones a los involucrados y sobre todo que haya una reparación de daño que deje una sensación de justicia.

Casos como deudas que no se pagan, contratos que no se cumplen; los problemas familiares que no se arreglan entre hermanos y padres y familia en general que pueden derivar en hechos violentos; lo que menos necesitamos son conflictos y un país dividido que ya enfrenta estas situaciones lamentables.





DE REBOTE

Además de los puentes que ganaremos con la obra de Paseo 5 de Febrero, el calendario escolar también ganará puentes pero de descanso y es que se agregaran 3 puentes en el calendario escolar serán en mayo, noviembre y diciembre ¡A descansar!