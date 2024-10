Expediente Q / Justicia

El gobierno de Querétaro y el gobierno federal parecen tener en mente el ejemplo de Cuba, donde las fallas constantes en el sistema eléctrico han afectado gravemente a la población; en la isla, los cortes de energía se han vuelto rutinarios, afectando no solo la calidad de vida de sus ciudadanos, sino también el funcionamiento de sus infraestructuras más críticas, como hospitales y sistemas de comunicación.

Hay un reciente anuncio de inversión de 170 millones de pesos para mejorar el suministro de energía eléctrica en la Sierra de Querétaro, es un paso crucial para garantizar un servicio confiable y estable en una de las regiones más vulnerables del estado; en la primera etapa, se destinarán 50 millones de pesos específicamente para robustecer las líneas de transmisión, lo cual no solo es un alivio para la población, esperemos que esta acción sea fundamental para prevenir problemas similares a los que enfrenta Cuba, donde la crisis ya explotó.

La sierra de Querétaro es una región montañosa con una orografía compleja, lo que ha complicado históricamente la cobertura y estabilidad de servicios básicos como la electricidad; en temporada de calor el problema se agudiza y mire que lo he sentido en carne propia; en un mundo cada vez más conectado, tener un suministro energético inestable no solo afecta el bienestar de las familias, sino que también compromete la operatividad de hospitales, la conectividad de internet y el desarrollo económico de la región; no deja como tercer mundo y eso no es posible.

Si queremos pagar “deudas históricas” el acceso a servicios como la educación y la salud depende en gran medida de una buena infraestructura eléctrica, esta inversión es una medida vital. Se soluciona poco haciendo videos para redes sociales con sombreros de palma y turisteando en la Sierra, vociferando deudas históricas en el “otro Querétaro”.

La inversión que hará el gobierno federal, es un paso significativo hacia el desarrollo sostenible en la sierra de Querétaro; mantener a las comunidades rurales conectadas, seguras y saludables debe ser una prioridad.

DE REBOTE

Los ciudadanos quieren estar presentes en la solución de sus problemas y en la capital tendrán que escuchar a los habitantes que señalen dónde están las verdaderas necesidades para vivir en orden, paz y con infraestructura.