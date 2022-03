Uno de los casos emblemáticos y vergonzosos para la justicia en nuestro país, acaba de llegar a su fin, se trata del caso de Alejandra Cuevas Morán y su madre Laura Morán, quienes por más de 500 días estuvieron bajo la lupa y con todo el poder del estado sobre ellas.

Del caso se supo mucho, sobre si eran responsables de homicidio por omisión de cuidados; aquí el asunto es que la justicia le negó en un par de ocasiones la aprehensión de las mujeres por no encontrar elementos para llevarlas ante un juez y que enfrentarán el proceso pero una vez que el poderoso Fiscal General de la República, llegó al cargo, casualmente obtuvo la razón de un juzgador para llevarlas ante la justicia y encarcelar a la hija de la pareja de su hermano fallecido.

El asunto aquí es de filiación y de varios millones de pesos que están en juego, pero lo más vergonzoso del asunto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puso en su lugar a varios en este asunto que se presume un abuso de poder y solamente se presume porque nadie lo ha denunciado y mucho menos se ha juzgado como tal.

En la reciente carta publicada por el ex consejero jurídico de la presidencia, dejó entre ver que al Fiscal General, le habría pedido el favor de mantener en la cárcel a la a Alejandra Cuevas, o sea que hay sospechas pero también señalamientos.

La Justicia en este país, hay indicios de que se maneja de manera selectiva y que solamente los poderosos son los que pueden hacer muchas veces con ella lo que mejor convenga; mientras existan estas dudas y estas situaciones no podemos decir que las cosas han cambiado y que los actuales funcionarios no son iguales al pasado.

Por lo que se ven son iguales o peores y esto no deja para nada bien parado a nadie, las cosas no cambian, los casos de violencia son herencia del pasado y no hay responsabilidad de nadie en el presente, con ese cinismo y con esa cara dura lo dicen todos los días.

DE REBOTE

Todo un enigma en caso de la desaparición de un menor de edad en Residencial Italia, hay situaciones que no son explicadas del todo ni por las autoridades y por la familia también hace falta un poco más de información.





