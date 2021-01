Expediente Q | Kuri

Mauricio Kuri ahora sí ha entrado a la arena político-electoral y no es porque no estuviera en ella desde la posición que ocupa en el Senado de la República.

Ahora comienza la competencia real para llegar a los electores, aunque legalmente las campañas comienzan en abril de este año no quiere decir que a partir de este momento la competencia lo exponga de manera directa con sus adversarios y además llega a este pre registro como candidato del PAN con el candidato a vencer, pues las encuestas lo sitúan en ese lugar de las preferencias.

Es Kuri una persona formada en las adversidades que da la competencia comercial y por esta razón sabe que para mantenerse en los liderazgos y entre el agrado de los electores, llega a una contienda no confiado y lo repite a sus cercanos que nada han ganado aún y que el trabajo que tiene por delante es amplio.

Mauricio Kuri tiene entre su fortalezas que es un ciudadano que entró a la política desde la empresa y que no pertenece a ningún partido político, el PAN lo arropa y cree firmemente en sus postulados pero está en sus intenciones sumar a muchos actores pertenecientes a la sociedad civil e incluso de otros partidos; la competencia ha comenzado para él y su equipo, los resultados que tendrán que darle los suyos son inmediatos porque está acostumbrado a los resultados diarios y semanales, el trabajo es arduo y no hay adversario débil.

Los panistas han terminado de dialogar y acordar cómo quedaron las candidaturas y quiénes serán los que acompañen a Mauricio Kuri, en abril, para hacer campaña y sin duda la zona metropolitana de Querétaro es lo más importante.

La elección en Querétaro se gana con aproximadamente 370 mil votos y saldrán a buscarlos las candidatas y los candidatos para convertirse en los que dirijan los destinos de este estado en franco crecimiento. Kuri lo tiene claro y ya está de manera formal en la competencia.

DE REBOTE

Fin de semana y no dejan de ponerle piedras en el camino a Celia Maya, afuera del restaurante donde se daba la conferencia de prensa, los inconformes con el proceso pero no con Celia (eso dicen) no dejaban de gritar y de señalar el proceso de designación de la ex magistrada; al líder nacional de Morena no se le ocurrió mejor cosa que decir que eran enviados del gobernador de Querétaro. No hay peor ciego que el que no quiere ver al Senado.





