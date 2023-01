Expediente Q | La 57

El tramo urbano recientemente municipalizado de la carretera 57 recibirá atención especial de la autoridad de la capital y es que dentro de las muchas problemáticas que enfrenta la zona metropolitana de Querétaro, está precisamente este espacio de vialidad.

Es un tramo colapsado por el tránsito vehicular cargado que le provoca la obra en paseo 5 de febrero, pero no siempre es así: hay ocasiones en que el flujo de vehículos es constante y los límites de velocidad no se respetan y esto obviamente en su mayoría por el transporte pesado, que en sus necesidades, creen de manera irresponsable, que puede circular a velocidades inmoderadas; el próximo lunes la autoridad dispondrá de unidades de movilidad en ambos sentidos, aplicarán multas a quienes no respeten señalamientos de máxima velocidad y los carriles por donde deben de circular.

En este tramo los automovilistas ven su suerte en proporción guardada, como ciclistas ven la suya con los automóviles en las calles y avenidas de la ciudad; los autos compactos en este tramo de la carretera 57 son vulnerables y enfrentan la violencia vial, que existe en esta zona metropolitana convulsionada y carente de educación vial.

El intento será para los vehículos pesados sacarlos de los carriles de alta velocidad y ordenarlos en un carril regular al límite de velocidad, por eso es que habrá dos unidades haciendo carrusel que vaya controlando la velocidad, que lleven los vehículos y esto seguramente provocará enojo en los automovilistas, que quieren circular a la máxima velocidad.

Por cierto la velocidad máxima para vehículos ligeros será de 80 km/h y de 70 km/h para vehículos pesados, el tramo municipalizado de la carretera carretera 57; este tramo comienza en la Fiscalía General del Estado y termina en la avenida constituyentes; así es que al menos los locales lo tendrán muy claro en la información que se vaya compartiendo en diferentes medios de comunicación incluyendo obviamente “las benditas redes sociales” pero los foráneos del transporte pesado se van a enfrentar a nuevas realidades, esperemos que todo sea por el bien de una convulsionada zona metropolitana de Querétaro.

DE REBOTE

En Indereq se dieron las sanciones y debe de ser un importante ejemplo para todos los funcionarios públicos que no atiendan el correcto ejercicio del servicio público; bastante violencia hay en contra de las mujeres como para que desde el gobierno se presente. Sanción ejemplar.