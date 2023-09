Expediente Q | Lamentable

El pasado 29 de agosto se dio a conocer el fallecimiento de un joven de 22 años, de nombre Ariel Guzmán, los motivos de la muerte desconocidos en ese momento, pero lo que se sabía es que permanecía en custodia de elementos de la Policía Estatal (PoEs), la semana pasada el titular de Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez, afirmó que aparentemente el fallecimiento del joven se debió a intoxicación, por algún tipo de sustancia.

Y es que según el informe policial decía que la persona comenzó a sentirse mal desde la toma de sus datos, al momento de ser detenida y en el trayecto se desvaneció, sin embargo, fue hasta el juzgado cívico se le brindó atención médica prehospitalaria pero ya había fallecido.

El papá de Uriel, asegura que la necropsia de ley, reveló que el joven murió por trauma cerrado de abdomen bajo custodia, ocasionado por los golpes que, de acuerdo con los testigos, le propinaron tres policías estatales sin razón alguna, pues sólo traía un refresco y galletas.

La información en estos casos normalmente es ambigua, porque la primera declaración oficial es que muere por intoxicación aparentemente y hoy lo que sabemos es que ya hay un oficial de policía vinculado a proceso y que un oficial ya está en prisión preventiva por el delito de homicidio desde el pasado viernes 1 septiembre.

La información de estos asuntos para protección de la ciudadanía y de los oficiales de policía debería ser más transparente porque siempre se abren espacios para especulación y para la desinformación; las condiciones y los motivos de la detención del joven son poco claras y la situación de los oficiales que participaron en el hecho también abre espacios para especular.

En tanto la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, abrió una queja para investigar los hechos e identificar si hubo probables violaciones a derechos humanos en este caso, que lamentablemente involucra la muerte de un joven y ahora la cárcel para un oficial de policía.

DE REBOTE

Después de los eventos que se vienen por la pre candidatura de Xóchitl Gálvez, se ve muy complicado que no haya alianza en lo local y es que ver a panistas y priistas compartir el escenario este domingo, no hay forma de decir que no.