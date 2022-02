Expediente Q | Legalidad

Hace una año la manifestación por el día internacional de la mujer salió de control por un grupo que vandalizó las instalaciones de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del estado; antes en la Alameda Hidalgo, rompieron los vidrios que resguardaban la maqueta del primer cuadro de la ciudad.

Eran días electorales y las campañas se avecinaba, los nombres de Agustín Dorantes Lámbarri y León Enrique Bolaño aparecieron en las pancartas en las que se reclamaba que los políticos queretanos, eran señalados por violencia política de género.

Ha pasado un año y veremos si las protestas violentas tienen algo que ver con grupos queretanos o simplemente fue una “contaminación” partidista sacando de contexto las reales protestas de las activistas queretanas. Hoy la mujeres buscarán que la protesta sea real y no extralimite nada, que no sea el reclamo por acabar con la violencia hacia la mujer y los feminicidios en el estado.

Mientras que el Municipio de Querétaro, desistió de la demanda por los daños ocasionados a la maqueta monumental de la Alameda Hidalgo, causados por algunas de las manifestantes del 8 de marzo del año pasado; las autoridades municipales aseguran que no quieren criminalizar las protestas y no buscan afectar los derechos a la manifestación.

No así la Fiscalía General del Estado, que no desistió de la denuncia en contra de quienes dañaron las instalaciones del edificio de fiscalía en la calle de Corregidora norte; estaremos viendo en los próximos días el tono de las manifestaciones en Querétaro.

DE REBOTE

Se hacen bolas en la Legislatura para apoyar en la conformación del consejo de la Defensoría de los Derechos Humanos, ojalá y no se les pase el tiempo y hagan su trabajo; a la anterior presidenta no le importó mucho esta conformación pero Javier Rascado, el nuevo presidente no dejará estos detalles importantes sin atender.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar