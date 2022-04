Expediente Q | Ley

Resulta que el comedido que armó tremendo lío con el artículo 159 del Código Penal de Querétaro contempla sanciones de 1 a 5 años de prisión, hasta 500 veces el valor de la UMA y trabajos en favor a la comunidad hasta por 6 meses al que “sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, utilice, revele, entregue o facilite el acceso a información, documentos o cualquier objeto que se le hubiese confiado sea público o privado”.

La reforma sí podría afectar el artículo 6 de la Constitución mexicana en materia de derecho a la información; para algunos expertos esas modificaciones traerán una mordaza a la cada vez más limitada libertad de expresión y a la todos los días maltratada prensa mexicana.

Estamos ante una situación que todos los días es alentada desde el púlpito presidencial, donde se asegura que los medios de comunicación y los periodistas son cómplices del poder y que nada dicen y que todo callan por los más bajos intereses pues con una reforma donde sea penalizado revelar informaciones filtradas o facilitadas por fuentes indistintas; sin duda estamos ante un retroceso que no tiene ni pies y mucho menos cabeza.

El trabajo periodístico no está para dar pasos atrás, no es tiempo y no le conviene a nuestro país y no le conviene a nuestra democracia, cualquier intento que parezca autoritarismo o control del estado debe ser desterrado de nuestro sistema político.

Lo único bueno de todo esto es la aseveración del gobernador del estado que se comprometió a revisar el tema y de ser necesario advirtió que vetaría la ley y eso abona y deja abierta la posibilidad de que no se den pasos atrás.

Otra cosa importante es que el Ejecutivo regrese la ley a la Legislatura con observaciones a ese artículo, para evitar un abuso de autoridad por la interpretación que pueden hacer los jueces y magistrados porque ahí uno nunca sabe para dónde se pueda ir la ley.

DE REBOTE

Otra vez Ricardo Chaparro, dirigente sindical del SUPAUAQ haciendo de las suyas, una vez que no le salió la huelga, ahora arma otro lío, al expulsar a 31 docentes jubilados y dejarlos sin sus derechos como lo es el seguro de vida. Muchos son los problemas que da el líder y muy pocas las soluciones a la máxima casa de estudios.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar