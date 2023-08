Expediente Q | Libros

La polémica por los nuevos libros de texto es un asunto que se debe tomar con toda la seriedad posible, y es que hay que ir a los hechos contundentes sobre su elaboración y las personas que participaron en ella.

Existe una controversia jurídica que impide la distribución de los libros para el ciclo escolar 2023-2024, aunque el gobierno federal niega que exista ese impedimento para su distribución.

La controversia sobre los nuevos libros de texto del país surgió a raíz de qué la Unión Nacional de Padres de Familia argumentó que el gobierno federal no realizó los procedimientos para renovar el contenido de texto de los textos y que los libros, pues no estaban adecuados a los planes y programas de estudio. Hay un juzgado federal que dio un plazo de 24 horas a las a la Secretaría Educación Pública para cumplir con la orden judicial de suspender la distribución e impresión de los libros de texto, hasta que no se compruebe que el rediseño de los mismos se haya efectuado.

Diversas organizaciones han criticado la elaboración de los libros de texto por su contenido ideológico, entre ellas la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); también quien más ha sido insistente en esta crítica ha sido la televisora Tv Azteca, que explotó contra los nuevos libros de texto en sus noticiarios, señalando a Marx Arriaga, funcionario federal de quien dicen que reproduce el virus comunista que se creía exterminado.

La televisora señala que los personajes que están detrás de los libros son exfuncionarios de Venezuela, que son fieles a una corriente marxista; la Secretaría Educación dice que los nuevos libros de texto no serán rediseñados, y es que entre las críticas se plantea no sólo que el gobierno quiere implantar ideas comunistas a los niños, sino que también es un adoctrinamiento para los maestros para convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista; dicen los críticos que en las guías se promueve el desprecio al trabajo, a la cultura, la religión y hasta la familia.

Hay que echarles un ojo a los libros de texto, que entre otras cosas aseguran que la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero fue un asunto de estado, sin que hasta el momento haya una sentencia y sea caso resultó, por ejemplo.

