La vecindad inevitable con municipio de Guanajuato nos comienza a cobrar las facturas: El Castillo y La Estancia, pertenecientes a los Apaseos, son una zona limítrofe muy caliente en las que muchos de sus habitantes realizan sus actividades en Querétaro, muchas estás actividades lícitas y de gente de bien.

Otras de las actividades de gente que habita en estas comunidades son ilícitas y en contubernio con maleantes, que hacen de esta zona lugares peligrosos e intransitables; para las autoridades de Querétaro, estas zonas representan un riesgo constante porque finalmente estas zonas tienen mucha interacción con Querétaro y se vuelve un problema propio.

No pueden salir con discursos tipo David Monreal, gobernador de Zacateca, quien asegura que las entidades vecinas como Durango y Jalisco le van a aventar los “muertitos”. Imagínese tamaño de irresponsable y de negligente.

Las autoridades de Querétaro se toman estas cosas con seriedad y afortunadamente no escuchamos este tipo de declaraciones y lo que vemos son operativos de seguridad en los límites con la entidad para que la gente en su libertad de tránsito puedas realizar sus actividades siempre y cuando sean lícitas y no sean con la intención de causar daños a la población.

Las demandas más sentidas de la población es el mejoramiento de la economía familiar y la seguridad; la situación en Guanajuato, no se ve para cuando pueda cambiar y sus fines de semana no bajan de 30 a 40 muertes violentas, nada más para darnos una idea.

Corregidora, necesita de apoyo urgente para no permitir que la inseguridad se apodere de este municipio y la receta no está en la presencia de la Guardia Nacional, porque los vecinos tienen muchos elementos de este cuerpo de seguridad pero en los hechos no aporta mucho.

DE REBOTE

Nadie sabe, nadie supo pero la muerte de cientos de peces en el Vaso Regulador de Centro Sur, seguirá en un enigma difícil de resolver o tal vez cómo diría Cantinflas: “Ya estaban séntidos”.





