Expediente Q | Madruguetes

Dicen que hablar de uno mismo y echarse porras para creérsela es uno de los más grandes errores que se pueden cometer y en política eso se multiplica por tres; le cuento esto porque José María “Chema” Tapia difundió un comunicado de prensa donde afirma que ya es el candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro.

Según el exfuncionario priísta, los dirigentes de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia le informaron que resultó ser el ganador de la encuesta para definir a su candidato a la alcaldía de Querétaro y que los otros participantes que buscaban la candidatura se quedaron abajo.

“Chema” Tapia, como se hace llamar, dijo que se reunió con los dirigentes nacionales y estatales del Partido Verde, o sea que en el caso del Verde se reunió con Ricardo Astudillo, que es depositario actual de la franquicia.

Asegura que Citlali Hernández, Arturo Escobar y otros integrantes de comités ejecutivos de los partidos Morena y Verde le confirmaron el resultado del ejercicio interno donde casualmente obtuvo el triunfo.

No contento con difundir información falsa, el tal “Chema” pide que se respeten los acuerdos estipulados en la convocatoria del proceso interno y se pueda contar con una candidatura competitiva y potente, o sea que la encabece él y solamente él, de la mano obviamente de Ricardo Astudillo, que también es un experto en vender espejitos.

Por lo pronto, el partido Morena en Querétaro dice que no es oficial la candidatura de José María Tapia, a la presidencia municipal de Querétaro como él lo anda difundiendo.

Morena dice que no es oficial ninguna candidatura, y será febrero el plazo ellos puedan manejar para que sea anunciado quien será el candidato o candidata a la alcaldía de Querétaro.

Lo cierto, me dicen fuentes regularmente informadas que no hay un consenso para postular a un externo en Morena en la capital, lo que sí, es que puede impactar en las coaliciones, y lo más seguro es que no se impongan externos y mucho menos con situaciones dudosas de su pasado, por ejemplo exfuncionarios de la época del priismo reciente; lo más seguro es que Morena se espere a la fecha que se han planteado que será el 19 de febrero, cuando se vea conocer por fin quién será la candidata o el candidato de esta coalición para la capital queretana; en tanto lo que se diga y se publique en comunicados o ruedas de prensa, no será más que intentos de madruguetes de actores políticos desesperados.

DE REBOTE

El recién desempleado Manuel Aguado, hermano de una de las varias precandidatas y precandidatos de MC a la capital, apareció en una fotografía con el precandidato panista a la capital “Felifer” Macías, lo cual quiere decir que no acompaña en su alucín electoral a su hermana, la exsecretaria de Cultura Paulina Aguado.