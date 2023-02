Expediente Q | Malos

A propósito del lamentable hecho donde una persona perdió la vida a manos de un delincuente, al parecer por un incidente vial en el libramiento Norponiente de Querétaro, es una tragedia donde no se encuentra ninguna justificación para que a partir de un incidente vial alguien le quite la vida a otro ser humano.

Aquí el asunto es que estamos hablando de delincuentes consumados que andan en las calles de manera impune con armas de fuego, no se podría entender que un automovilista o una persona de bien, que sale todos los días a laborar, salga armado a la calle para protegerse de ¿qué? o ¿de quién? Sin dudas estamos hablando de un malandrín y si me equivoco pues acepto la responsabilidad, pero alguien con un arma de fuego y dispuesto a privar de la vida a otra persona por un detalle tan simple no es más que un delincuente.

Se entiende el estrés que estamos viviendo la mayoría de personas en las calles peatones, ciclistas, motociclistas, y automovilistas; que decir de las personas que viajan en el transporte público de pasajeros que sufren aún más con los retrasos que hay en las rutas de transporte, a pesar de los esfuerzos que se hacen por mejorar el servicio.

Será importante que las autoridades refuercen los operativos para identificar a los malandros que andan en las calles y esto implica, que haya revisiones aleatorias de vehículos aunque inmediatamente saldrán los defensores de las libertades y los derechos humanos, que digan y defiendan la libertad de tránsito pero creo que es más preocupante convivir con los malos en las calles, sin saber que hay delincuentes armados haciéndose pasar por ciudadanos de bien.

Los malosos andan en las calles y se esconden entre los miles que a diario hacen esfuerzos honestos por ganarse la vida, la impunidad no puede ganar en este caso y esperemos que la Fiscalía del estado cuente con los elementos necesarios para pronto dar con este peligro para los ciudadanos.

DE REBOTE

Animosos los anayistas con la reaparición de “Ricardo” en territorio yanqui, desde allá pide sus espacios y levanta la mano para hacerse presente en Acción Nacional. La pregunta es ¿vale lo mismo políticamente el ex candidato presidencial?