Expediente Q | Malosos

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, reconoció que ha habido intentos del crimen organizado para asentarse en Querétaro.

Pero hay que reconocer que las corporaciones de seguridad han actuado de manera oportuna para impedir que los grupos del crimen se establezcan en Querétaro, es de reconocer el actuar y temple de la mayoría de policías.

Querétaro, al igual que otros estados en México, ha experimentado problemas relacionados con el crimen organizado en el pasado; es importante tener en cuenta que la situación de seguridad puede variar con el tiempo y puede ser diferente en diferentes áreas dentro del estado.

Históricamente, Querétaro ha sido considerado como uno de los estados más seguros de México, sus tasas de criminalidad relativamente bajas en comparación con otros estados y ha sido reconocido por su desarrollo económico y calidad de vida.

Sin embargo, ningún lugar está completamente exento de problemas de seguridad, y Querétaro no es una excepción, no somos una isla y aquí pasan cosas.

En los últimos años, está claro que se habla de actividades relacionadas con el crimen organizado en Querétaro, como la presencia de grupos delictivos dedicados al narcotráfico, la extorsión y otros delitos.

Es importante destacar que las acciones del gobierno estatal y federal han sido encaminadas a mejorar la seguridad en Querétaro y proteger a sus ciudadanos, Querétaro ha experimentado la presencia de grupos delictivos y actividades relacionadas con el crimen organizado, lo reconoce el gobernador pero aclara que las autoridades están para cerrar ese paso; se han implementado medidas para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad. No obstante, es importante que los residentes y visitantes sean conscientes de la situación actual y tomen precauciones necesarias para protegerse a sí mismos y sobre todo no fomentar actividades ilícitas y no consumir nada que provenga de delincuentes, NADA.

DE REBOTE

El diputado federal y aspirante a la presidencia municipal de Querétaro, ya se convenció que es mejor hablar de su trabajo en la cámara de diputados y darle cabida a sus actividades en favor de los ciudadanos que caer en la tentación de estrategias frívolas.