Expediente Q | Matemáticas

No los va soltar y no los va a dejar en paz de aquí al 6 de junio. Y es que Ángel Balderas Puga no está conforme y no estará jamás conforme con las decisiones que se tomaron desde la cúpula de Morena a nivel nacional.

Ángel Balderas Puga, presidente del consejo estatal de Morena, y una parte importante del comité ejecutivo de este partido ponen el dedo en la llaga porque los números que presentan ofenden a los militantes de este movimiento.

Hablan de acciones violatorias a los estatutos y da tres puntos básicos con los que vendrán las impugnaciones en cascada en este partido, hablan los estatutos de un máximo de 50 por ciento de candidaturas para externos a Morena y ahí es donde comienzan los problemas, porque dice Ángel Balderas que los estatutos son claros y de 18 presidencias municipales solamente 7 candidatos son afiliados de Morena, los 11 restantes son externos; en el caso de los 15 distritos locales solamente 3 para afiliados a Morena; en el caso de las 8 diputaciones plurinominales, solamente 1 es para afiliado a Morena; en el caso de los suplentes son 7 externos y 1 de Morena.

Asegura que hay descontento de la gente afiliada al partido y que no les dejaron ningún espacio, que todos están destinados a los externos, que no han trabajado por el partido y que además no conocen la vida del movimiento.

Hay descontento de los militantes por el caso de las presidencias municipales de El Marqués y de Querétaro, dicen los militantes en palabras de Balderas, que la imposición de panistas que ha aprobado en el pasado reformas que ha dañado al país y que además fueron partícipes del robo de la elección en 2006; hay descontento y seguramente no apoyaran a los candidatos externos de Morena, así lo han hecho saber y además vendrán las impugnaciones ya que lo legal es otro asunto que corre en paralelo.

DE REBOTE

La panista Dulce Ventura será un dolor de cabeza en las campañas del PAN, se aferró al salario del Ayuntamiento y se vuelve impugnable, hace campaña y cobra del erario, es el trapecismo más seguro que hay, la red antes que nada para caer en blandito.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar