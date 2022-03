No terminarán los problemas para la Caja Libertad Servicios Financieros SA de CV. La mencionada institución de la que hemos hablado en varias ocasiones es un ente que vive en el más grande de los enigmas que uno pueda imaginar, para empezar hay que recordar la negación del congelamiento de sus cuentas y ayer justo Diario de Querétaro dio a conocer el congelamiento de 119 millones 280 mil pesos de sus cuentas bancarias en las instituciones financieras Afirme y Santander.

Esta situación tiene a la institución afectada en su operación y funcionamiento; la segunda mentira se deriva de la resolución del juez quinto de lo civil que impuso un embargo precautorio de sus cuentas bancarias y cheques por deber 83 millones 440 mil pesos de rentas por el uso del edificio corporativo, “supuesta propiedad” de Sergio Hugo Bustamante Figueroa.

Esa es una de las más grandes mentiras de la historia de esta institución, en esta columna puede inferir que esa propiedad le corresponde a otra persona de apellidos Rico Rico, pero ante los hechos evidentes el señor Bustamante, debe tener nuevos patrocinadores como lo fue en su momento Rico Rico; quien conoce las entrañas de ese negocio (son muchos en Querétaro) saben perfectamente que ese edificio y su propiedad, es una media verdad o debe existir un contrato civil por debajo de la escritura, donde se deja en claro quién es el verdadero dueño.

El tiempo sabrá poner las cosas en su lugar, pero por lo pronto las presiones económicas y financieras se dejan caer sobre la institución que nada más no sale del atormentado nudo de mentiras.

Los clientes antes socios de la Caja, comienzan a sentir la presión que vive la institución y esperemos no resulten afectados en su patrimonio porque la responsabilidad es de muchos que no quieren hablar y muchos menos quieren soltar un negocio tan jugoso.





DE REBOTE

No acaban y no acabarán los problemas en la bancada de MORENA en la Legislatura, no hay acuerdos y su coordinador los que hace no notifica a sus compañeros; con la visita del Secretario de Gobernación Adán Augusto López, vaya usted a saber cómo se pondrán los golpes por abajo y encima de la mesa.





