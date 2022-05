Sin duda que el papel de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) es el de colaborar con el desarrollo de la entidad y coadyuvar en la solución de problemas que afecten a la colectividad; el papel de las universidades públicas siempre deberá ser crítico y sobre todo por esa prerrogativa que gozan de los recursos públicos.

Por eso es muy importante el papel que ha decidido jugar la rectora de la UAQ en el tema del agua en Querétaro y la reciente aprobación en la cámara de diputados, de una ley de los servicios de agua en Querétaro.

La UAQ tiene muchas horas avanzadas en este tema y es que muchos investigadores han realizado trabajos en la materia y sobre todo participan en las situaciones coyunturales del agua.

Lo que no se entiende es la ingenuidad o falta de información de la rectora Teresa García Gasca, para convocar una marcha en contra de la reciente aprobación de la ley y que en esta manifestación participen personajes marcadamente del partido Morena; es difícil creerle a la rectora que no estaba enterada y que no sabía que la marcha era vista con buena oportunidad para que personajes ampliamente ligados a Morena se metieran es el asunto.

Morena, está ante la necesidad de construir liderazgos y afianzar modelos de candidatos, pero no existen los perfiles adecuados y las tribus son suficientes como para descomponer todo; la rectora Teresa García, no puede ser ingenua y decir que la marcha tenía otros fines y eras solamente los académicos y él sociales.

El camino para lograr revertir una ley es un tema complicado y será prácticamente imposible, pero sin duda lo que se puede lograr es una mejora en lo existente.

A García Gasca se le puede pedir que cuide las formas y la asistencia de los que puedan ensuciar el tema o que, de plano, siga el camino de otros ex rectores por una carrera política desde el espléndido foro que permite la rectoría.

DE REBOTE

El Festival de Comunidades Extranjeras superó la expectativa de asistencia de personas y para la siguiente los organizadores tendrán que echarle todas las ganas para evitar los problemas que se presentaron este año.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar