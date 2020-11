Expediente Q | Mitos

Estamos a media pandemia de Covid-19, pero también tenemos la amenaza de la influenza que es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por otro virus AH1N1, que infecta la nariz, la garganta y en algunos casos puede llegar a infectar los pulmones. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave, depende de la persona y en ocasiones puede llevar a la muerte.

En plena campaña de vacunación para evitar una pandemia existen diversos mitos acerca de la vacuna contra esta enfermedad, entre ellos, que la vacuna tiene la capacidad de producir la propia enfermedad al momento de ser aplicada, entre otros mitos.

Los efectos más comunes que podrían llegar a presentarse a las personas al momento de aplicarse la vacuna, son dolor, enrojecimiento o inflamación en la zona de aplicación, y en algunos casos escurrimiento nasal o algún leve cuadro gripal.

Los especialistas recomiendan aplicarse la vacuna a la población vulnerable, es decir menores de 5 años, mayores de 60 años, mujeres embarazadas, o personas con alguna patología como diabetes, VIH, obesidad , cáncer, o alguna cardiopatía.

Cabe recordar que los principales síntomas de la influenza son: fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares, cansancio, escurrimiento nasal, cansancio y malestar general.

En plena pandemia los anti vacunas hacen de la suyas y en un momento en que se espera con esperanza un medicamento para frenar a la Covid-19.

Crea en los esfuerzos de los científicos y crea en las medidas para protegernos.

