Expediente Q | Mochila 

A raíz de los lamentables hechos en la escuela Miguel Hidalgo en San Isidro Miranda en El Marqués, se pretende hablar por insistencia de reporteros del operativo mochila, no necesariamente como una clara intención gubernamental.

Basta recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional el operativo por no tener sustento legal y por no haber normatividad que especifique cómo llevarlo a cabo, solo porque no hay cimientos de nada con respecto al tema.

El operativo inicio que se pretendió en México, en 2001 llevó a una recomendación en 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De darse en Querétaro este operativo mochila, se debe involucrar a los papás para prevenir muchos temas: consumo de drogas, portación de armas, ilícitos, pero sobre todo prevención social de la delincuencia.

Implementarlo en Querétaro debe llevar un consenso muy importante, pero sobre todo saber si realmente existe una necesidad de implementar un operativo de este tipo y es que el tema de los derechos humanos y la inconstitucionalidad es algo que siempre estará rondando y debe de evitarse cualquier desgaste, innecesario en una situación tan delicada como esta.

Considero que no es momento de hablar de un operativo mochila en Querétaro. Es más importante hablar de la unión familiar y de los valores que se puedan inculcar desde casa y esa es una labor más de los ciudadanos.

DE REBOTE

Paul Ospital sin H, se quedó sin candidatura al senado, pero tenga por seguro que el joven político tendrá una opción viable para continuar en la palestra.