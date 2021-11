El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública acordó que todos los municipios del país adopten el Reglamento para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Municipio de Querétaro, como modelo de prevención de seguridad.

Esto es motivo para destacar que algo anda haciendo bien las autoridades municipales como para que el modelo se implemente en otros lados; el programa “AcciónEs Prevenir” fue reconocido por otros Alcaldes y votaron por unanimidad que esta buena práctica sea tomada como modelo en sus municipios y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Es un programa que busca en un modelo de mediano y largo plazo llevar acciones que contribuyan a la paz de las comunidades y no solamente basado en la presencia policiaca y la detención de infractores; de hecho se trata que se cometan cada vez menos delitos.

Luis Nava, asegura que el Reglamento surgió en su primera administración y que hoy es referente por los resultados que a través de "Acciones Prevenir" se lograron en 89 colonias de forma directa, y en otras 330 colonias de manera indirecta, en beneficio de más de 510 mil queretanas y queretanos. Gracias a ello se redujo en 20 puntos porcentuales la percepción de inseguridad en la capital y un 25 por ciento la incidencia delictiva en las colonias que se han intervenido.

En el esquema del programa a replicar, una ciudad segura no es en la que más delincuentes se detienen, sino aquella en la que menos delitos se comenten. A partir de dicha visión, junto a la profesionalización y cumplir con los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los resultados en seguridad son buenos pero no para detener el trabajo y creer que no puede suceder nada en Querétaro, tendrán que seguir innovando y trabajando.

DE REBOTE

Justo en la víspera del Día Internacional para Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, en Huimilpan fue hallado el cuerpo sin vida de una jovencita de 18 años que fue reportada como desaparecida. Ojalá y no quede impune.





