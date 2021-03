Expediente Q | Morenos

La incógnita de la candidatura a la presidencia municipal de la capital del estado, parece que se descifra mañana, con las aguas un poco en calma al interior de este partido y con repartir lo que, a cada uno le corresponde, las cosas toman forma en ese partido.

Todo dependerá de que no salgan con una sorpresa de última hora, pero las tribus morenistas están casi listas para pasar un trago amargo y es que Arturo Maximiliano García, panista de origen es el más viable para convertirse en el candidato de este partido.

Con esto Morena espera abrirle un boquete al PAN y jugarle en una campaña con alguien que los conoce y bien; el pànismo de Maximiliano es prácticamente de toda la vida y con esto Morena espera competir con el PAN con alguien de casa.

Morena no termina de madurar el proyecto electoral porque hay muchas manos metidas desde el centro del país y a ciencia cierta no saben que llevará el timón del barco desde el centralismo que maneja el movimiento de regeneración nacional.

Para complicar más el asunto también está el desmentido del ex priista Juan José Jiménez, que asegura que no se cambia de partido y que está listo para ganar la encuesta al interior de Morena para ser candidato a presidente municipal y competirle de manera frontal a Luis Nava; al parecer Morena competirá con un ex panista o en su defecto con un expriista en la capital de Querétaro.

Falta ver que dicen los morenistas radicales ante la decisión de buscar fuera de casa al candidato en la capital, una vez más como sucedió en 2018.

De rebote

Otra ex priista está en la contienda y se trata de Beatriz León, que junto a su esposo no llegaron a acuerdos con el que fuera el partidazo y migraron al Movimiento Ciudadano, que también es controlado por los ex priistas Cadena, que buscan en esta contienda 2021 entregar buenas cuentas al Dante Delgado, que se llevó una gran sorpresa con los anteriores encargados de la franquicia.

