Expediente Q | Muertos

Los muertos por hechos violentos en el país no bajan en cifras y la forma de cómo se dan los hechos, cada vez es con mayor impunidad. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció que los homicidios dolosos en julio se incrementaron en el país.

De acuerdo con el informe de seguridad, en julio se registraron 2 mil 846 homicidios contra 2 mil 660 registrados en junio pasado; pese al incremento, la funcionaria destacó que, respecto al periodo de enero a julio de 2020, los homicidios se han reducido en 3.86 por ciento.

Hay estados que van cambiando su nivel de violencia, pero lo preocupante es que estamos en los límites de 2 de los más violentos y con mayor incidencia de muertos: Guanajuato y Michoacán rodean a Querétaro. No siempre podremos estar a salvo de los hechos en estas entidades y los remanentes como en las tormentas siempre nos tocaran; ambos tienen el problema de las autodefensas, que hasta cierto punto son toleradas por el estado; en algunas está inmiscuido el crimen organizado, en otras no; pero no se les puede brindar seguridad en esos estados y la autoridad tiene que hacerse de la vista gorda.

Así la realidad de ellos y nuestro constante riesgo, que preocupa por lo que venga en los siguientes años; hasta ahora en Querétaro, las policías no han caído en la tentación del crimen organizado y los mandos policiacos se mantienen firmes para no entregar la plaza como ha sucedido con nuestros vecinos.

¿Qué sucederá en materia de seguridad en Querétaro? Tenga por seguro que el cambio no será drástico y que solamente será una rotación de personas para seguir con el mismo esquema que le ha funcionado a la entidad y se tendrá que seguir apostando a la inversión y el rechazo de los acuerdos con los grupos delincuenciales para que operen impunemente.

Por lo pronto, urge que destellos de impunidad sean atacados aunque no correspondan a las autoridades locales y me refiero a los constantes reportes de ciudadanos que alertan que en la zona del monumento a Conín, se comienzan a ver personas que venden combustible, obviamente ilegal y con sospechas de ser huachicol.

DE REBOTE

Al que parece no se le darán las cosas es al senador suplente Juan José Jiménez. El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, le ordena al IEEQ, que restituya el espacio a la fórmula registrada previamente de diputaciones locales plurinominales; el espacio es de Miguel Arteaga Chávez, previamente insaculado por Morena.





